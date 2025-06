NBA-Finals: Hartenstein verliert mit OKC Spiel drei gegen die Pacers

Es ging hin und her, doch am Ende reichte es nicht: Der deutsche Basketballprofi Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder haben Spiel drei in der NBA-Finalserie verloren.

Gegen die Indiana Pacers musste sich Oklahoma in der Nacht auf Donnerstag in den Finals der NBA auswärts mit 107:116 geschlagen geben, die Pacers liegen damit in der Best-of-Seven-Serie nun mit 2:1 vorne.

Die OKC-Defensive konnte besonders Bennedict Mathurin (27 Punkte) und Tyrese Haliburton mit 22 Zählern nicht stoppen.

"Wir lieben es, vor unseren Fans zu spielen. Sie verdienen hochklassigen Basketball auf hohem Niveau, und den geben wir ihnen gerade", sagte Haliburton: "Es ist ein großer Sieg für uns. Genießen wir ihn - aber wir müssen für Spiel vier bereit sein."

Nach dem deutlichen OKC-Sieg in Spiel zwei (123:107) sahen die Fans diesmal eine packende Begegnung im Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis, die Führung wechselte neunmal hin und her - bevor die Pacers in der Schlussphase davonziehen konnten.