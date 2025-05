Die Thunder haben das mit Abstand beste Net-Rating der Liga, stellen die statistisch drittbeste Offense und die beste Defense der Liga. Zudem wird der Ball am seltensten hergegeben, und den wohl wertvollsten Spieler der Liga hat man mit dem schon erwähnten "SGA" auch noch in den eigenen Reihen.

Phil Jackson, die Trainer-Legende der Chicago Bulls und Los Angeles Lakers , sagte einst, ein Team müsse seinen 40. Saisonsieg vor der 20. Niederlage holen, um als "elitär" in der Liga zu gelten. OKC stand an einem Punkt der Saison bei einer Bilanz von 44 Siegen und neun Niederlagen. 14 waren es am Ende insgesamt.

Der Center spielt mit OKC eine historisch gute Saison, holte 68 Siege in der Regular Season und behauptete sich in der Western Conference unter anderem gegen die Denver Nuggets und den wohl besten Basketball-Spieler der Welt, Nikola Jokic .

NBA: Nichts spricht gegen die Oklahoma City Thunder

Statistische Fakten gegen einen Triumph der Thunder gibt es nicht. Nur gefühlte.

Wer nicht an einen Finals-Erfolg glaubt, argumentiert mit der fehlenden Playoffs-Erfahrung des Teams.

Im vergangenen Jahr scheiterte das Team in der 2. Runde an Luka Doncics Dallas Mavericks und kann in der aktuellen Kader-Zusammenstellung nur drei erfolgreiche Playoffs-Serien vorweisen. Gegen schwache Pelicans im vergangenen Jahr (4:0), gegen schwache Grizzlies in diesem Jahr (4:0) und zuletzt gegen die kriselnden Denver Nuggets (4:3), die erst wenige Wochen zuvor ihren langjährigen Head Coach entlassen mussten.

Die Vergangenheit zeigt, dass junge Teams oftmals Rückschläge in den Playoffs einstecken müssen und die Ziellinie erst nach drei, vier Anläufen erreichen.

So zum Beispiel der amtierende Champion aus Boston, der mit dem Duo um Jayson Tatum und Jaylen Brown lange gebraucht hat. Ebenso die Denver Nuggets um Jokic und die Milwaukee Bucks um Giannis Antetokounmpo.

Und die Thunder? Nahmen sich dieses Argument und dribbelten es geradewegs in den Abfalleimer.