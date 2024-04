Die Miami Heat haben einen Thriller in der NBA ( live auf ProSieben MAXX, ran.de in der ran-App sowie auf Joyn ) gegen die Pacers denkbar knapp verloren, die Aufholjagd im vierten Viertel kam zu spät. Jimmy Butler erzielte 27 Punkte für das Team aus Florida und war damit Topscorer, zudem kam er auf acht Rebounds und sieben Assists.

New York Knicks at Milwaukee Bucks 122:109

Im Kampf um das direkte Playoff-Ticket haben die Knicks einen wichtigen Erfolg bei den kriselnden Bucks eingefahren, die ihre vierte Partie in Folge verloren. Daran konnten auch 28 Zähler, acht Assists und 15 Rebounds von Superstar Giannis Antetokounmpo nichts ändern.

Bei New York stand Isaiah Hartenstein in der Starting Five, erhielt 29 Minuten auf dem Parkett und kam auf 18 Punkte sowie zehn Rebounds. Bester Werfer seines Teams war Jalen Brunson mit satten 43 Zählern. Milwaukee bleibt im Westen auf Rang zwei, New York steht zwei Ränge dahinter.