NBA In-Season-Tournament: Wagner-Brüder, Schröder und der Champion im Einsatz

Nach den ersten beiden Spieltagen in der vergangenen Woche stehen jetzt die nächsten beiden Runden an. Gespielt wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch MEZ sowie in der Nacht von Freitag auf Samstag MEZ.

NBA In-Season-Tournament - die kommenden Spiele

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch MEZ

Heat at Hornets

Hawks at Pistons

Pacers at 76ers

Magic at Nets

Spurs at Thunder

Mavericks at Pelicans

Trail Blazers at Jazz

Clippers at Nuggets

Timberwolves at Warriors

Grizzlies at Lakers

In der Nacht von Freitag auf Samstag MEZ

Bucks at Hornets

Knicks at Wizards

76ers at Hawks

Pistons at Cavaliers

Celtics at Raptors

Kings at Spurs

Magic at Bulls

Nuggets at Pelicans

Suns at Jazz

Lakers at Trail Blazers

Rockets at Clippers