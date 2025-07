Nachdem die NFL bereits erfolgreich mit der Regular Season nach Deutschland expandiert ist, folgt nun die NBA . Wie die National Basketball Association bekannt gab, wird es im Januar 2026 ein Regular-Season-Spiel der NBA in Berlin geben.

Zeitpunkt des Spiels in der Heimatstadt der Wagners ist der 15. Januar 2026. Zudem bestätigte die NBA, dass es 2028 erneut ein Regular-Season-Spiel in Berlin geben wird.

"Dass die Orlando Magic und die NBA ein reguläres Saisonspiel in unserer Heimatstadt Berlin bestreiten, bedeutet uns alles", wurden die Wagner-Brüder in der Mitteilung der nordamerikanischen Profiliga zitiert.

NBA: Europa-Spiele haben Tradition

Die Bundeshauptstadt wird Teil einer Rotation, 2026 ist London neben Berlin Schauplatz, 2027 spielt die NBA in Manchester und Paris, 2028 dann wieder in Paris sowie Berlin.

NBA-Spiele in Europa haben bereits seit einigen Jahren Tradition, das erste fand 2011 zwischen den Toronto Raptors und den New Jersey Nets (heute Brooklyn Nets) in London statt.