NBA: Joel Embiid mit starkem Comeback, Curry schlägt Doncic

So auch der deutsche Maxi Kleber, der in 17 Minuten Spielzeit kein Punkt erzielte. Immerhin lieferte der Power Forward zwei Assists und drei Rebounds.

Aufseiten der Mavericks scorten in Luka Doncic (30 Punkte), Kyrie Irving (27 Punkte) und P.J. Washington (20 Punkte) zwar drei Spieler reichlich, doch der Rest lieferte zu wenig.

In 29 Spielminuten legte Embiid starke 24 Punkte, sechs Rebounds und sieben Assists auf. Allerdings leistete er sich auch sechs Turnover. Bester Scorer war Kyle Oubre Jr. mit 25 Zählern.

Giannis steuerte 35 Punkte, 15 Rebounds und zehn Assists bei, traf 15 seiner 21 Schüsse. Auch Khris Middleton legte 24 Punkte auf. "Sie haben uns in der Umschaltbewegung völlig zerstört", konstatierte Doc Rivers, der weiter mit seinem Team auf Formsuche ist.

New York Knicks @ Miami Heat 99:109

Die New York Knicks kommen weiter nicht in Tritt. Das 99:109 bei den Miami Heat war die dritte Pleite in Folge, ausgerechnet bei einem direkten Konkurrenten.

Daran änderten auch die 31 Punkte von Donte DiVincenzo nichts. Isaiah Hartenstein war in 18 Minuten mit vier Punkten und drei Steals unauffällig.

Terry Rozier war Miamis Matchwinner mit 34 Punkten, Jimmy Butler steuerte 17 Punkte bei. Heat verkürzt den Abstand auf die Knicks damit auf zwei Punkte und sitzen den Indiana Pacers im Kampf um Rang sechs im Osten im Nacken.