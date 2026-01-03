- Anzeige -
Basketball

NBA: Karrierebestwert für Hukporti - nächste Pleite für Schröder

  • Aktualisiert: 03.01.2026
  • 08:24 Uhr
  • SID
Ariel Hukporti gelang ein Karrierebestwert
Dennis Schröder kassiert in der NBA erneut eine Pleite. Ein anderer Deutscher stellt derweil einen Karrierebestwert auf.

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Sacramento Kings in der NBA die vierte Niederlage in Serie kassiert. Bei den Phoenix Suns verlor das Team des Welt- und Europameisters mit 102:129, Schröder steuerte von der Bank zwölf Punkte, einen Rebound und zwei Assists bei. Die Kings bleiben mit nur acht Siegen und 27 Niederlagen Vorletzter der Western Conference.

Einen Karrierebestwert stellte Ariel Hukporti bei der 99:111 Niederlage seiner New York Knicks gegen die Atlanta Hawks auf. Dem deutschen Center gelangen als Starter in 28 Minuten Spielzeit 16 Rebounds, sein alter Bestwert lag bei sieben (Juli 2025). Dazu steuerte der 23-Jährige starke vier Blocks, acht Punkte und vier Assists bei, im ersten Viertel gelangen ihm dabei zwei Alley-Oop-Dunks.

Einen Rekord konnte auch Giannis Antetokounmpo feiern. Mit seinem erfolgreichen Dunk 4,7 Sekunden vor Schluss besiegelte der zweimalige MVP nicht nur den 122:121-Sieg seiner Milwaukee Bucks gegen die Charlotte Hornets, sondern zog mit seinem 158. Hauptrundenspiel mit mindestens 30 Punkten, zehn Rebounds und fünf Assists in dieser Statistik auch an den NBA-Ikonen Kareem Abdul-Jabbar and Oscar Robertson vorbei.

"Das ist eine unglaubliche Leistung", sagte Antetokounmpo nach der wilden Schlussphase mit fünf Führungswechseln in den letzten 45 Sekunden.

OKC siegt ohne Hartenstein

Meister Oklahoma City Thunder fegte ohne den deutschen Center Isaiah Hartenstein (Wadenzerrung) im ersten Spiel des neuen Jahres mit 131:94 über die Golden State Warriors, die ohne den verletzten Superstar Stephen Curry (Knöchel) auskommen mussten, hinweg. Bester Werfer beim vierten Sieg in Serie war MVP Shai Gilgeous-Alexander mit 30 Punkten, OKC führt die Liga mit 30:5 Siegen souverän an.

Eine Niederlage musste derweil Orlando Magic hinnehmen. Bei den Chicago Bulls verlor Orlando ohne die weiter verletzten Brüder Franz und Moritz Wagner mit 114:121 und rutschte damit aus den direkten Play-off-Plätzen im Osten. Europameister Tristan da Silva kam auf sieben Punkte, drei Rebounds und einen Assist.

Der Würzburger Maximilian Kleber kam beim 128:121 seiner Los Angeles Lakers gegen die Memphis Grizzlies nicht zum Einsatz. Ebenso auch der französische Superstar Victor Wembanyama bei den San Antonio Spurs, der mit einer leichten Knieverletzung beim 123:113 bei den Indiana Pacers geschont wurde.

