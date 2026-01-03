Dennis Schröder kassiert in der NBA erneut eine Pleite. Ein anderer Deutscher stellt derweil einen Karrierebestwert auf.

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Sacramento Kings in der NBA die vierte Niederlage in Serie kassiert. Bei den Phoenix Suns verlor das Team des Welt- und Europameisters mit 102:129, Schröder steuerte von der Bank zwölf Punkte, einen Rebound und zwei Assists bei. Die Kings bleiben mit nur acht Siegen und 27 Niederlagen Vorletzter der Western Conference.

Einen Karrierebestwert stellte Ariel Hukporti bei der 99:111 Niederlage seiner New York Knicks gegen die Atlanta Hawks auf. Dem deutschen Center gelangen als Starter in 28 Minuten Spielzeit 16 Rebounds, sein alter Bestwert lag bei sieben (Juli 2025). Dazu steuerte der 23-Jährige starke vier Blocks, acht Punkte und vier Assists bei, im ersten Viertel gelangen ihm dabei zwei Alley-Oop-Dunks.

Einen Rekord konnte auch Giannis Antetokounmpo feiern. Mit seinem erfolgreichen Dunk 4,7 Sekunden vor Schluss besiegelte der zweimalige MVP nicht nur den 122:121-Sieg seiner Milwaukee Bucks gegen die Charlotte Hornets, sondern zog mit seinem 158. Hauptrundenspiel mit mindestens 30 Punkten, zehn Rebounds und fünf Assists in dieser Statistik auch an den NBA-Ikonen Kareem Abdul-Jabbar and Oscar Robertson vorbei.

"Das ist eine unglaubliche Leistung", sagte Antetokounmpo nach der wilden Schlussphase mit fünf Führungswechseln in den letzten 45 Sekunden.