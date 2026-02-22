Ohne Franz Wagner verlieren die Orlando Magic in der NBA gegen die Phoenix Suns. Besser lief es einmal mehr für die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama.

Ohne den verletzten Welt- und Europameister Franz Wagner hat Orlando Magic in der NBA einen Rückschlag kassiert: Das Team aus Florida verlor gegen die Phoenix Suns mit 110:113 nach zweimaliger Verlängerung. Der zuvor glücklose Jalen Green traf mit der Schlusssirene zum Sieg für die Suns.

Franz Wagner fehlte wegen seiner Knöchelverletzung. Er werde auf unbestimmte Zeit ausfallen, hatten die Magic in der vergangenen Woche mitgeteilt. Bruder Moritz Wagner sammelte in zwölf Minuten Spielzeit gegen die Suns sieben Zähler, Nationalspieler Tristan da Silva kam in 38 Minuten auf fünf Punkte. Bester Werfer der Magic war Desmond Bane mit 34 Punkten. Orlando ist mit 29 Siegen bei 26 Niederlagen Achter der Eastern Conference.