Basketball
NBA: Orlando Magic verlieren ohne Franz Wagner - Spurs-Serie hält
- Aktualisiert: 22.02.2026
- 08:15 Uhr
- SID
Ohne Franz Wagner verlieren die Orlando Magic in der NBA gegen die Phoenix Suns. Besser lief es einmal mehr für die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama.
Ohne den verletzten Welt- und Europameister Franz Wagner hat Orlando Magic in der NBA einen Rückschlag kassiert: Das Team aus Florida verlor gegen die Phoenix Suns mit 110:113 nach zweimaliger Verlängerung. Der zuvor glücklose Jalen Green traf mit der Schlusssirene zum Sieg für die Suns.
Franz Wagner fehlte wegen seiner Knöchelverletzung. Er werde auf unbestimmte Zeit ausfallen, hatten die Magic in der vergangenen Woche mitgeteilt. Bruder Moritz Wagner sammelte in zwölf Minuten Spielzeit gegen die Suns sieben Zähler, Nationalspieler Tristan da Silva kam in 38 Minuten auf fünf Punkte. Bester Werfer der Magic war Desmond Bane mit 34 Punkten. Orlando ist mit 29 Siegen bei 26 Niederlagen Achter der Eastern Conference.
Achter Sieg in Serie für Wembanyama und die Spurs
Der deutsche Profi Ariel Hukporti kam beim 108:106 der New York Knicks gegen die Houston Rockets nicht zum Einsatz. Die Knicks lagen im letzten Viertel mit 18 Punkten zurück, drehten aber noch das Spiel. New York ist nach dem 36. Saisonsieg Dritter im Osten. Tabellenführer bleiben die Detroit Pistons nach einem 126:110 gegen die Chicago Bulls. Es war der fünfte Sieg in Folge für die Pistons.
Im Westen halten die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama den Druck auf Titelverteidiger und Topteam Oklahoma City Thunder hoch. Die Spurs gewannen durch ein 139:122 gegen die Sacramento Kings zum achten Mal in Serie. Der Franzose Wembanyama war mit 28 Punkten bester Werfer seines Teams.