Dennis Schröder und die Cleveland Cavaliers surfen in der NBA weiter auf einer Erfolgswelle.

Welt- und Europameister Dennis Schröder bleibt mit den Cleveland Cavaliers in der NBA unbesiegbar. Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gewann mit den Cavs ein umkämpftes Spiel bei den Charlotte Hornets in der Nacht zum Samstag mit 118:113, es war der siebte Sieg seines Teams in Serie.

Schröder war Anfang des Monats von den Sacramento Kings nach Cleveland gewechselt, im sechsten Einsatz für sein neues Team feierte er den sechsten Erfolg. Die Cavaliers stehen in dieser Saison bei 36 Siegen und 21 Niederlagen, sie rücken damit in der Eastern Conference an die Spitze heran. Schröder kam in 20 Minuten auf acht Punkte, drei Assists und drei Steals, bester Cavs-Werfer war Donovan Mitchell (32).