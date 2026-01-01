- Anzeige -
nba

NBA: LeBron James und die Los Angeles Lakers – steht ein historischer Trade bevor?

  • Veröffentlicht: 01.01.2026
  • 19:58 Uhr
  • ran.de
© 2025 Getty Images

Bei den Los Angeles Lakers gibt es trotz solider Saisonbilanz Unruhe rund um Superstar LeBron James. NBA-Insider Bill Simmons bringt einen möglichen Mega-Trade ins Gespräch.

Bei den Los Angeles Lakers herrscht trotz einer soliden Saisonbilanz Unruhe – und plötzlich rückt Superstar LeBron James ins Blickfeld von Trade-Spekulationen.

Laut dem NBA-Insider Bill Simmons könnte ein Trade, der LeBron zu den Golden State Warriors schicken würde, die Liga erschüttern.

Simmons schlug in seinem Podcast ein Szenario vor, das sofort für Aufsehen sorgt: Jimmy Butler könnte im Gegenzug zu den Lakers wechseln.

"LeBron an der Seite von Stephen Curry könnte sofort neue Dynamik in Golden State bringen", erklärte Simmons.

Gleichzeitig könnte Butler den Lakers "mit Defensive, Härte und Mentalität Stabilität geben", besonders neben Jungstars wie Luka Doncic und Austin Reaves.

LeBron James bei Golden State: Angriffspaket mit Curry

Für die Warriors würde LeBron James als Ergänzung zu Curry ein nahezu unschlagbares Angriffspaket darstellen und zusätzliche taktische Optionen eröffnen.

Ob es tatsächlich zu einem solchen Mega-Trade kommt, ist unklar.

Klar ist jedoch: Die NBA wird das Szenario mit Spannung verfolgen, denn ein Tausch zwischen LeBron James und Jimmy Butler würde die Liga nachhaltig verändern.

