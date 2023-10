NBA kehrt zum alten All-Star-Game-Format zurück

Das bestätigte NBA Commissioner Adam Silver am Mittwoch. "Unser Thema in diesem Jahr ist 'Zurück zum Basketball'", gab er bekannt. Von 1951 bis 2018 wurde das All-Star Game im Format Westen gegen Osten ausgespielt.

Silver kündigte bereits Änderungen an

Dass das aktuelle Format des All-Star Games vor dem Aus steht, deutete der 61-Jährige bereits in einer Talkshow von "ESPN" an.

"Am Ende geht es darum, was die Fans wollen", sagte Silver. Auch gab es Kritik an der Intensität der Spiele. "Wir erwarten keine Intensität wie in den Playoffs. Aber wir erwarten ein spannendes Spiel für unsere Fans", fährt Silver fort.