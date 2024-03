NBA: Kyrie Irving mit magischem Buzzer Beater! Dallas Mavericks ringen Denver Nuggets nieder

Anzeige

Das Duell der Stars Luka Doncic und Nikola Jokic wird zum Spektakel. Am Ende haben Doncic‘ Dallas Mavericks gegen die Denver Nuggets die Nase vorn. Kyrie Irving wird zum Helden.

Was für ein Finish! In letzter Sekunde sorgte Kyrie Irving mit dem entscheidenden Korb für den Endstand von 107:105 (58:61) für die Dallas Mavericks gegen die Denver Nuggets.

Irving kam am Ende auf 24 Punkte, 9 Assists und 7 Rebounds. Luka Doncic war mit starken 37 Punkten bester Scorer der Partie. Der Deutsche Power Forward Maxi Kleber trat in seinen 21 Einsatzminuten mit 4 Rebounds vor allem in der Defensive in Erscheinung. Seine drei Wurfversuche blieben erfolglos.

Entscheidend für den Sieg war ein starker Auftritt der Mavs in der zweiten Hälfte vor den Augen von Mavs-Legende Dirk Nowitzki und NFL-Superstar Patrick Mahomes, der einst in Texas studierte und College-Football spielte. Denver kam in der Schlussphase noch einmal heran und ging in der Schlussminute sogar mit drei Punkten in Führung. Ein Dreier von Doncic und der Schlisspunkt von Irving sorgten dann aber doch für einen Heimsieg der Mavericks.

In der Western Conference stehen die Denver Nuggets mit einer Bilanz von 47:21 auf Rang zwei hinter Oklahoma City Thunder. Die Mavericks stehen mit 39:29 aktuell auf Play-In-Platz sieben.