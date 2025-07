Bei den Los Angeles Lakers spielt mit LeBron James und Bronny ein Vater-Sohn-Duo. In der Ansprache muss sich der jüngere der beiden aber umgewöhnen.

Mit dem 55. Pick im NBA Draft 2024 wählten die Los Angeles Lakers Bronny James aus und schrieben damit Geschichte.

Denn in L. A. steht bekanntlich auch LeBron James unter Vertrag - und erstmals in der NBA-Historie wurde ein Spieler gedraftet, dessen Vater noch aktiv ist.

Wenn Bronny seinen Vater in der Kabine oder auf dem Court allerdings ansprechen möchte, muss er sich die Bezeichnung "Dad" verkneifen. Das machte LeBron in der Talkshow " The Shop: Uninterrupted" klar.

"Er kann mich auf der Arbeit nicht 'Dad' nennen. Sobald wir das Trainingsgelände verlassen und sich das Tor schließt, wir zusammen im Auto fahren oder zu Hause sind, kann ich wieder 'Dad' sein“, so der 39-Jährige und führte aus: "Wir können nicht über das Feld laufen und er ruft: 'Dad, spiel rüber. Dad, ich bin frei. Los, Dad.'"

Als Alternativen nannte LeBron stattdessen die Rufnamen "2-3", "Bron" oder "GOAT". "Das kann er sich aussuchen", erklärte der viermalige NBA-Champion weiter.