Den Startschuss für die Saison gibt ein Double-Header. Im ersten Spiel empfängt der amtierende Champion, die Boston Celtics, die New York Knicks. Im zweiten Spiel sind die Minnesota Timberwolves bei den Los Angeles Lakers zu Gast.

Gut drei Monate vor Beginn der Saison hat die NBA den Spielplan veröffentlicht. Die 79. reguläre NBA-Saison beginnt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (deutscher Zeit), den 23. Oktober um 01:30 Uhr und endet am Sonntag, 13. April 2025.

Das NBA Play-In Tournament 2025 findet von Dienstag, 15. April, bis Freitag, 18. April, statt, gefolgt vom Start der NBA Playoffs 2025 am Samstag, 19. April. Spiel 1 der NBA Finals ist für Donnerstag, den 5. Juni angesetzt

NBA: Spannende Spiele an Weihnachten

Traditionell finden in der NBA auch an Weihnachten Spiele statt. Insgesamt fünf Partien stehen an: Die San Antonio Spurs treffen auf die Knicks, die Timberwolves kriegen es mit den Dallas Mavericks zu tun, die Philadelphia 76ers nehmen es mit den Celtics auf, die Lakers spielen gegen die Golden State Warriors und die Denver Nuggets fordern die Suns heraus.

Bisher wurden je 80 der 82 Partien für alle Teams terminiert. Jeweils zwei Ansetzungen pro Team stehen noch aus.

