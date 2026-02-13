Basketball
NBA: LeBron James stellt bei Lakers-Sieg historische Bestmarke auf - Niederlage für Oklahoma City Thunder
Die Los Angeles Lakers gewinnen ihr NBA-Spiel gegen die Dallas Mavericks. LeBron James sorgt dabei einmal mehr für einen Rekord.
Der deutsche Basketballer Maxi Kleber hat in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA ein Erfolgserlebnis gegen den Ex-Klub gefeiert. Der 33-Jährige gewann mit den Los Angeles Lakers vor der All-Star-Pause bei den Dallas Mavericks 124:104, es war der vierte Sieg aus den vergangenen fünf Partien.
Kleber kam dabei in zwölf Minuten Spielzeit auf fünf Zähler und einen Rebound, LeBron James steuerte als bester Werfer 28 Punkte bei. Für den "King" war es ein historischer Abend. Mit zusätzlich zehn Rebounds und zwölf Assists gelang dem 41-Jährigen als ältestem Spieler der NBA-Geschichte ein Triple-Double.
OKC verliert ohne Hartenstein und SGA
Meister Oklahoma City Thunder geht derweil mit einem Negativerlebnis in die knapp einwöchige Spielpause. Ohne Isaiah Hartenstein und Superstar Shai Gilgeous-Alexander verloren die Thunder das Heimspiel gegen die Milwaukee Bucks klar mit 93:110 und kassierten nach zuvor zwei Siegen wieder eine Niederlage. Dennoch ist Oklahoma mit einer Bilanz von 42 Siegen und 14 Niederlagen weiter das beste Team der Liga.
Hartenstein bekam eine Pause und stand gegen die Bucks ebenso wie der weiter verletzte Gilgeous-Alexander (Bauchmuskelzerrung) nicht im Kader. Für die Bucks war in Abwesenheit von Giannis Antetokounmpo (Wadenverletzung) der Franzose Ousmane Dieng mit 19 Punkten bester Werfer.