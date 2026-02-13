Die Los Angeles Lakers gewinnen ihr NBA-Spiel gegen die Dallas Mavericks. LeBron James sorgt dabei einmal mehr für einen Rekord.

Der deutsche Basketballer Maxi Kleber hat in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA ein Erfolgserlebnis gegen den Ex-Klub gefeiert. Der 33-Jährige gewann mit den Los Angeles Lakers vor der All-Star-Pause bei den Dallas Mavericks 124:104, es war der vierte Sieg aus den vergangenen fünf Partien.

Kleber kam dabei in zwölf Minuten Spielzeit auf fünf Zähler und einen Rebound, LeBron James steuerte als bester Werfer 28 Punkte bei. Für den "King" war es ein historischer Abend. Mit zusätzlich zehn Rebounds und zwölf Assists gelang dem 41-Jährigen als ältestem Spieler der NBA-Geschichte ein Triple-Double.