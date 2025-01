Ohne die weiter verletzten Wagner-Brüder Franz und Moritz hat Orlando Magic in der NBA die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen kassiert. Gegen die Denver Nuggets, bei denen Superstar Nikola Jokic sein 18. Triple-Double der Saison verzeichnete, verlor das Franchise aus Florida mit 110:113 . Rookie Tristan da Silva kam auf zwölf Punkte.

