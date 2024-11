In den nun veröffentlichten Video-Clips ist unter anderem zu sehen, wie Hayes im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung in Richtung seiner damaligen Freundin spuckte und sie körperlich attackierte.

In der damaligen Nacht vom 28. Juli wurde Hayes anschließend von der Polizei Los Angeles am Tatort in den Woodland Hills festgenommen.

Dabei mussten die Beamten gegen Hayes auch einen Elektroschocker einsetzen, sowohl der NBA-Star als auch ein Polizist mussten anschließend wegen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.