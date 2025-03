Nach sechs Jahren ist für Cheftrainer Taylor Jenkins bei den Memphis Grizzlies Schluss. Das gab der Klub aus der nordamerikanischen NBA am Freitag bekannt.

Unter der Regie des heute 40-Jährigen zog das Team dreimal in die Play-offs ein und gewann eine Serie. In der Saison 2021/22 schaltete Memphis die Minnesota Timberwolves in der ersten Runde aus (4:2).