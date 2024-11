NBA - Milwaukee Bucks: Polizei leitet Ermittlungen gegen Patrick Beverly ein

Patrick Beverly, Point Guard der Milwaukee Bucks, könnte nach dem Aus in den Playoffs Probleme mit der Polizei bekommen.

Spiel sechs der 1. Runde in den NBA-Playoffs neigte sich dem Ende entgegen und das Aus der Milwaukee Bucks gegen die Indiana Pacers war bereits besiegelt, als bei Patrick Beverly die Sicherungen durchbrannten.

Rund zwei Minuten vor dem Ende der Partie (98:120) schleuderte der Point Guard gleich zweimal einen Ball in die Zuschauermenge und traf dabei eine Frau am Kopf. In der Folge kam es zudem noch zu einem Wortgefecht.

Der 35-Jährige, dem in der NBA der Ruf als "Bad Boy" vorauseilt, wollte sich nach dem Spiel nicht zur Situation äußern, postete auf Twitter jedoch, dass er und seine Teamkollegen über das komplette Spiel hinweg von den Fans der Pacers belästigt und beleidigt worden seien.

Einige Tage später könnte nun aber Ärger auf Beverly zukommen. Wie "The Athletic" berichtet, hat das "Indianapolis Metropolitan Police Department" Ermittlungen gegen den NBA-Star eingeleitet.