Seitdem sind auch die Magic eingebrochen und haben den Anschluss an die direkten Playoff-Plätze verloren. Jetzt sprach er in der Liveübertragung zum NBA -Spiel von Orlando bei den Cleveland Cavaliers, das die Magic mit 108:103 gewannen, exklusiv mit ran .

NBA: Moritz Wagner gibt den Magic-"Coach"

ran: Sie wurden am Spielfeldrand gesehen, wie Sie versucht haben, dem Team Anweisungen zu geben. Die Fans nannten Sie "Coach Mo" nach dem letzten Heimspiel. Wie sehen Sie ihre Coaching-Karriere?

Wagner: Ich versuche bei Heimspielen und auch allgemein so viel wie möglich beim Team dabei zu sein. Das ist aber nicht so einfach, weil ich auf der emotionalen Ebene gar nicht an das Team herankomme. Ich kann einfach gar nicht emotional so sehr darauf eingehen, ob wir jetzt gegen die Toronto Raptors oder Cleveland Cavaliers gewinnen oder verlieren. Ich bin mental einfach in einem ganz anderen Status. Trotzdem möchte ich natürlich so viel wie möglich Teil des Teams sein und auch Einfluss haben. Ich wollte auch ein bisschen was lernen. Mit den Coaches mehr zu interagieren und das mal als andere Perspektive für die Zukunft zu nutzen. Vielleicht lernt man da ja noch etwas als Spieler. Da ist die andere Perspektive auch sehr spannend. Bei Heimspielen geht das, bei den Auswärtsspielen wäre es mit dem Reisen nicht gut für das Knie. Ich habe hier mit der Reha auch einen straffen Terminkalender und konzentriere mich da voll drauf. Da feuer' ich die Jungs dann von zuhause an.

ran: Sie geben ihrem Team bekanntlich sehr viel Energie und haben bereits öfter gesagt, dass Sie seit sieben Jahren auch ihre Kraft aus dem Basketball gezogen haben. Wie ist es jetzt für Sie, so viel alleine zu sein?

Wagner: Es ist eine Riesenänderung. Vielleicht in der Phase des Lebens gar nicht schlecht, mal auf sich selbst zu gucken. Ich habe mein ganzes Leben lang nichts anderes kennengelernt, als in den Umkleideräumen zu sein und Basketball zu spielen. Da gewöhnt man sich ja total dran. Mit den Themen des Lebens muss man sich ja dann nicht immer so sehr auseinandersetzen, weil man die ganze Zeit Basketball spielen darf. Auf einmal wird das weggenommen und es ist eine Riesenumstellung. Allerdings gewöhnt man sich auch daran. Also Franz darf gerne öfter auf Reisen sein. Es ist ganz schön, hier auch alleine zu sein (lacht).