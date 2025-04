NBA - Dirk Nowitzki sieht in Franz Wagner von den Orlando Magic einen zukünftigen All-Star

Anzeige

ran: Wie bewerten Sie die bisherige Saison der Orlando Magic? Dirk Nowitzki: Es war ein schweres Jahr für Orlando. Das fing an mit ganz komischen Verletzungen bei Paolo Banchero und Franz , mit ähnlichen Bauchmuskelsachen. Das kommt echt nicht oft vor und war schade. Denn ich glaube, sie haben im Osten so ein bisschen als Geheimfavoriten gegolten vor der Saison. Sie kamen aber nie so richtig ins Rollen. Als beide wieder gesund und voll dabei waren, dachte man, jetzt stürmen sie los. Dazu kam es aber nicht, weil die Konstanz fehlte. Dann fiel auch noch noch Jalen Suggs für das ganze Jahr mit einer schweren Verletzung aus. Ein sehr wichtiger Spieler in der Defense, eine echte Maschine, die normalerweise immer den besten Spieler verteidigt.

Dirk Nowitzki: "Ich glaube, dass sich Orlando durchsetzt" ran: Was macht Ihnen dennoch Mut für das anstehende Play-in-Tournament? Nowitzki: Zum Ende der regulären Saison haben sie sich nochmal gefangen und ein paar wichtige Dinger gewonnen. Unter anderem in der letzten Woche gegen Boston und damit den siebten Platz fest gemacht. Ich glaube schon, dass sie das erste Spiel gegen Atlanta zuhause gleich gewinnen. Die Hawks sind zwar sehr gefährlich, wenn Trae Young heißläuft, haben auch ein paar gute Verteidiger. Aber ich glaube, dass sich Orlando durchsetzt. Dann würden sie als Siebter gegen Boston spielen, die an Nummer zwei gesetzt sind. Das ist natürlich auch ein wahnsinnig schweres Matchup. Aber Orlando hat die Celtics gerade geschlagen. Warum also sollten man in das Duell nicht mit Selbstvertrauen gehen? ran: Wer ist für Sie der entscheidende Spieler bei den Magic - Wagner oder Banchero? Nowitzki: Das ist eine schwere Frage. Beide haben die Fähigeit, den Ball in den entscheidenden Situationen in der Hand zu haben. Es kommt dann auch ein bisschen auf die Situation an, auf die Matchups. Wir wissen alle, dass in der NBA viel von den direkten Duellen abhängt. Es kommt auch darauf an, wer an welchem Abend ein gutes Spiel hat, wer heiß ist. Da muss natürlich der Coach das Fingerspitzengefühl haben, dem richtigen der beiden den Ball zu geben.

NBA: Dirk Nowitzki siegessicher - Orlando Magics Playoff-Aussichten

Dirk Nowitzki: "Ich bin ein riesiger Franz-Fan" ran: Was zeichnet Franz Wagner besonders aus? Nowitzki: Franz hat gezeigt, dass er der Go-To-Guy sein kann, als Banchero ausgefallen ist. Dass er das drauf hat und eine Mannschaft führen kann. Er ist einer besten Allround-Spieler. Für mich hat er lange Zeit auf All-Star-Level gespielt, bevor er sich dann auch verletzt hat. Sein Wurf könnte noch etwas konstanter werden, daran kann er noch ein bisschen arbeiten. Aber sein Spiel, wie er sich im Pick’n Roll verhält, wie er das Spiel liest, wie er Leute involviert, wie er abschließt am Korb, das macht er schon wahnsinnig gut. Ich bin ein riesiger Franz-Fan und glaube absolut, wenn er noch ein bisschen an seiner Konstanz arbeitet vom Wurf her, wird er All-Star. Das wäre doch toll. ran: Wagners einzige Schwäche scheint derzeit tatsächlich seine unterdurchschnittliche Wurfquote zu sein. Haben Sie eine Erklärung, woran das liegen könnte? Nowitzki: Ich glaube, man will sich immer weiter entwickeln und man feilt immer. Noch als sich fast 40 Jahre alt war, habe ich mit Holger Geschwindner an Kleinigkeiten gearbeitet. Man versucht immer, sich weiter zu verbessern. Manche Sachen laufen dann aber leider nicht so, wie man sich das wünscht. Dann muss man vielleicht wieder einen Schritt zurück machen und auf ein anderes Detail achten. Aber den Touch hat er, den Kopf hat er, die mentale Stärke hat er. Ich glaube auch, dass er vor allem im Sommer wieder viel arbeiten wird. Wenn er dann die Zahlen wieder etwas hochkriegt, glaube ich - wie gesagt - schon, dass er ein All-Star in unserer Liga ist.

Dirk Nowitzki am Ziel seiner Träume Dirk Nowitzki wurde 2011 mit den Mavericks NBA-Champion © 2011 Getty Images

