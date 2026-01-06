Die Oklahoma City Thunder kassieren in der NBA ihre zweite Pleite in Folge. Gegen Charlotte setzt es die höchste Niederlage der Saison.

Ohne den weiterhin verletzten Isaiah Hartenstein hat Titelverteidiger Oklahoma City Thunder in der NBA seine höchste Saisonniederlage kassiert. Der Meister unterlag den Charlotte Hornets in eigener Halle mit 97:124 und verlor das zweite Spiel in Folge. Der deutsche Center Hartenstein fehlte OKC erneut wegen einer Wadenzerrung.

Topstar Shai Gilgeous-Alexander konnte die Niederlage als bester Werfer des Champions mit 21 Zählern nicht verhindern. OKC blieb erstmals in dieser Saison unter der Marke von 100 Punkten.