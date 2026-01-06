- Anzeige -
Basketball

NBA: OKC muss höchste Saisonpleite hinnehmen - auch Hukporti verliert mit den Knicks

  • Aktualisiert: 06.01.2026
  • 07:11 Uhr
  • SID

Die Oklahoma City Thunder kassieren in der NBA ihre zweite Pleite in Folge. Gegen Charlotte setzt es die höchste Niederlage der Saison.

Ohne den weiterhin verletzten Isaiah Hartenstein hat Titelverteidiger Oklahoma City Thunder in der NBA seine höchste Saisonniederlage kassiert. Der Meister unterlag den Charlotte Hornets in eigener Halle mit 97:124 und verlor das zweite Spiel in Folge. Der deutsche Center Hartenstein fehlte OKC erneut wegen einer Wadenzerrung.

Topstar Shai Gilgeous-Alexander konnte die Niederlage als bester Werfer des Champions mit 21 Zählern nicht verhindern. OKC blieb erstmals in dieser Saison unter der Marke von 100 Punkten.

Keine Panik bei OKC

"Wir werden nicht in Panik geraten", sagte Thunder-Headcoach Mark Daigneault: "Wir werden es wie jedes Spiel analysieren, daraus lernen und dann einen Schritt nach vorne machen." OKC führt die Western Conference weiter klar an.

Auch Ariel Hukporti musste mit den New York Knicks eine klare Niederlage einstecken. Bei den Detroit Pistons unterlagen die Knicks mit 90:121 und kassierten die vierte Pleite in Serie. Hukporti kam in acht Minuten Spielzeit auf zwei Zähler. Als Dritter der Eastern Conference liegt New York aber auf Playoff-Kurs.

