Sechster Sieg in FOlge
NBA: Cleveland Cavaliers mit Dennis Schröder weiter unbesiegt - Magic siegen ohne Franz Wagner
- Aktualisiert: 20.02.2026
- 07:16 Uhr
- SID
Die Cleveland Cavaliers haben den sechsten Sieg in Folge eingefahren. Orlando Magic dagegen schaffte es, die Negativserie zu durchbrechen.
Welt- und Europameister Dennis Schröder bleibt mit den Cleveland Cavaliers auch nach dem All-Star-Breakin der Erfolgsspur.
Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gewann mit den Cavs das Heimspiel gegen die Brooklyn Nets souverän mit 112:84, sein Team feierte damit den sechsten Sieg in Serie. Schröder kam erneut von der Bank und steuerte in 20 Minuten zwölf Punkte, drei Rebounds und drei Assists bei.
Insgesamt trafen bei den Cavs sieben Spieler zweistellig, Donovan Mitchell war mit 17 Zählern bester Werfer. Erst Anfang Februar war Schröder von den Sacramento Kings nach Cleveland gewechselt und holte in seinen fünf Einsätzen für den neuen Klub fünf Siege. Insgesamt stehen die Cavaliers in dieser Saison mit 35 Erfolgen auf Rang vier im Osten und liegen voll auf Kurs Playoffs.
Ohne Franz Wagner: Magic schlagen mittellose Kings
Auf die direkte Qualifikation für die Playoffs können auch weiter die Orlando Magic als Siebter der Eastern Conference hoffen.
In Abwesenheit des erneut am Knöchel verletzten Franz Wagner gewann die Franchise aus Florida bei den weiterhin kriselnden Kings mit 131:96. Weltmeister Moritz Wagner gelangen dabei elf Zähler, Europameister Tristan da Silva steuerte zwölf Punkte bei.
Der deutsche Profi Ariel Hukporti kam derweil beim 111:126 der New York Knicks gegen die Detroit Pistons nicht zum Einsatz, der überragende Cade Cunningham entschied für die Pistons mit 42 Punkten die Partie.