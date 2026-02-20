NBA: Cleveland Cavaliers mit Dennis Schröder weiter unbesiegt - Magic siegen ohne Franz Wagner

Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gewann mit den Cavs das Heimspiel gegen die Brooklyn Nets souverän mit 112:84, sein Team feierte damit den sechsten Sieg in Serie. Schröder kam erneut von der Bank und steuerte in 20 Minuten zwölf Punkte, drei Rebounds und drei Assists bei.

Insgesamt trafen bei den Cavs sieben Spieler zweistellig, Donovan Mitchell war mit 17 Zählern bester Werfer. Erst Anfang Februar war Schröder von den Sacramento Kings nach Cleveland gewechselt und holte in seinen fünf Einsätzen für den neuen Klub fünf Siege. Insgesamt stehen die Cavaliers in dieser Saison mit 35 Erfolgen auf Rang vier im Osten und liegen voll auf Kurs Playoffs.