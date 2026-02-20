- Anzeige -
- Anzeige -
Sechster Sieg in FOlge

NBA: Cleveland Cavaliers mit Dennis Schröder weiter unbesiegt - Magic siegen ohne Franz Wagner

  • Aktualisiert: 20.02.2026
  • 07:16 Uhr
  • SID
Article Image Media
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/WALLY SKALIJ

Die Cleveland Cavaliers haben den sechsten Sieg in Folge eingefahren. Orlando Magic dagegen schaffte es, die Negativserie zu durchbrechen.

Welt- und Europameister Dennis Schröder bleibt mit den Cleveland Cavaliers auch nach dem All-Star-Breakin der Erfolgsspur.

- Anzeige -
- Anzeige -

NBA: Shaq-A-Licious! O'Neal verteilt Süßes aus seinem Candy-Bus

- Anzeige -

Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gewann mit den Cavs das Heimspiel gegen die Brooklyn Nets souverän mit 112:84, sein Team feierte damit den sechsten Sieg in Serie. Schröder kam erneut von der Bank und steuerte in 20 Minuten zwölf Punkte, drei Rebounds und drei Assists bei.

Insgesamt trafen bei den Cavs sieben Spieler zweistellig, Donovan Mitchell war mit 17 Zählern bester Werfer. Erst Anfang Februar war Schröder von den Sacramento Kings nach Cleveland gewechselt und holte in seinen fünf Einsätzen für den neuen Klub fünf Siege. Insgesamt stehen die Cavaliers in dieser Saison mit 35 Erfolgen auf Rang vier im Osten und liegen voll auf Kurs Playoffs.

- Anzeige -

Ohne Franz Wagner: Magic schlagen mittellose Kings

Auf die direkte Qualifikation für die Playoffs können auch weiter die Orlando Magic als Siebter der Eastern Conference hoffen.

In Abwesenheit des erneut am Knöchel verletzten Franz Wagner gewann die Franchise aus Florida bei den weiterhin kriselnden Kings mit 131:96. Weltmeister Moritz Wagner gelangen dabei elf Zähler, Europameister Tristan da Silva steuerte zwölf Punkte bei.

Der deutsche Profi Ariel Hukporti kam derweil beim 111:126 der New York Knicks gegen die Detroit Pistons nicht zum Einsatz, der überragende Cade Cunningham entschied für die Pistons mit 42 Punkten die Partie.

Markkanen
News

NBA in Tanking-Krise: Ist Abschaffen der Draft-Lottery die Lösung?

  • 19.02.2026
  • 16:55 Uhr
Orlando Magic v Memphis Grizzlies - NBA, Basketball Herren, USA London 2026 LONDON, UNITED KINGDOM - JANUARY 18: Franz Wagner (22) of Orlando Magic in action during the NBA London 2026 game between...
News

Wagner fehlt Magic erneut: Berlin Game schuld?

  • 19.02.2026
  • 14:19 Uhr
Weiter zum Zuschauen verdammt: Kyrie Irving
News

Irving verpasst nach Kreuzbandriss komplette Saison

  • 18.02.2026
  • 21:56 Uhr
Franz Wagner kommt nicht auf die Beine
News

Nächster Rückschlag: Franz Wagner fällt wieder wochenlang aus

  • 18.02.2026
  • 18:22 Uhr
Wembanyama (r.) durfte wieder einmal jubeln
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 18.02.2026
  • 08:49 Uhr
imago images 1072713134
News

"USA Stars" triumphieren im neuen All-Star-Game

  • 16.02.2026
  • 06:42 Uhr
Tacko Fall
News

NBA All Star Weekend heute live: Übertragung im TV und im Livestream

  • 15.02.2026
  • 23:44 Uhr
Lillard (r.) jubelt zum dritten Mal
News

Trotz Verletzung: Lillard gewinnt Dreierwettbewerb der NBA

  • 15.02.2026
  • 11:31 Uhr
Silver bei einer Pressekonferenz in Los Angeles
News

NBA erwägt härtere Strafen für "Tanking"

  • 15.02.2026
  • 07:47 Uhr
Topic (r.) bei seinem Debüt gegen Milwaukee
News

Krebs besiegt: Hartenstein-Teamkollege Topic gibt NBA-Debüt

  • 13.02.2026
  • 12:00 Uhr