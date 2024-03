Anzeige

Für die Orlando Magic verläuft die Saison deutlich besser als erwartet. Nun verlängert die Franchise aus Florida mit ihrem Coach Jamahl Mosley. Die Entscheidung ist folgerichtig.

Grund zur Freude gibt es in Orlando an jeder Ecke. Die jungen Spieler entwickeln sich weiter. Das Duo aus Paolo Banchero und Franz Wagner sieht immer mehr nach einer Kombi aus, die die Magic in Zukunft zum Contender machen könnte. Mit einem Defensive Rating von 111,3 belegt man zudem den fünften Platz in der gesamten NBA.

Die Bilanz von 37-28 spricht ebenfalls für das Team. Grund genug, um mit dem Headcoach Jamahl Mosley zu verlängern. Laut den Informationen des "ESPN"-Journalisten Adrian Wojnarowski unterschreibt der 45-Jährige eine Verlängerung über weitere vier Jahre.

Unter Mosley gibt es seit seiner Amtsübernahme im Jahr 2021 einen klaren Trend. Und dieser geht immer weiter bergauf. Während er und seine Mannschaft im ersten Jahr noch bei einer Bilanz von 22-60 standen, war es in der Folgesaison schon 34-48. Nun hat er bei noch 17 zu spielenden mehr Siege auf dem Konto als in der kompletten Saison zuvor.