NBA: Pelicans-Star Zion Williamson kündigt Teilnahme am Dunk-Contest an

Zion Williamson, Star der New Orleans Pelicans, will am Dunk-Contest teilnehmen, hat dafür aber eine Bedingung.

Zion Williamson spielt eine gute Saison, ist mit knapp über 22 Punkten pro Spiel Topscorer der New Orleans Pelicans und absolvierte bereits 50 Saisonspiele. Das war in den ersten Jahren seiner NBA-Karriere nicht immer der Fall.

Der 23-Jährige, der 2019 als kommender Top-Star in die Liga kam, hatte seither immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Sein Talent und vor allem seine Athletik sind dennoch unbestritten. Auch deshalb wünschen sich viele Fans, dass Williamson 2025 am Dunk-Contest teilnimmt.

Die Chancen dafür stehen gut. Angesprochen auf einen möglichen Auftritt im kommenden Jahr erklärte der Power Forward: "Wenn ich beim All-Star Game dabei bin, werde ich den Dunk-Contest machen. Aber wenn ich es nicht bin, werde ich es nicht tun."

Bisher wurde Williamson zweimal zum All-Star gewählt. Sollte er die Leistungen der aktuellen Spielzeit in der kommenden Saison bestätigen, wäre eine erneute Berufung wohl nur eine Formsache.