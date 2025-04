Am kommenden Wochenende ist es endlich so weit: Die Playoffs beginnen!

(3) New York Knicks vs. (6) Detroit Pistons

(4) Indiana Pacers vs. (5) Milwaukee Bucks

Es ist ungewiss, ob Damian Lillard nach seiner Venenthrombose in diese Serie eingreifen kann, den Start wird er in jedem Fall verpassen. Wie immer seit 2021 geht Milwaukee also nicht vollständig in die Postseason. Schon 2024 schieden die Bucks in der ersten Runde gegen Indiana aus, wobei damals nicht Dame, sondern Giannis Antetokounmpo ausfiel.

Der Grieche befindet sich aktuell auf einer Mission. Neuerdings ist er nicht mehr nur der wichtigste Vollstrecker, sondern auch der wichtigste und manchmal einzige Playmaker der Bucks: Seit Dames Ausfall legt er 31,2 Punkte (61,2 Prozent FG), 11,3 Rebounds und 8,6 Assists auf, es gibt kurzum nichts mehr, was er nicht für sein Team tut (oder tun kann). Das Net-Rating in seinen Minuten beträgt in diesem Zeitraum +13,4.

Auf seinen breiten Schultern kommt Milwaukee mit gutem Rhythmus und acht Siegen in Folge in der Postseason an. Indiana allerdings war über die vergangenen Monate insgesamt besser, nach einem enttäuschenden Saisonstart (9-14) gehörten die Pacers konstant zu den besten Teams der Eastern Conference.

Über die vergangenen Jahre fühlte sich Indiana offensiv zumeist sehr wohl gegen Milwaukee. Das Pick’n’Pop-Game von Tyrese Haliburton und Myles Turner stellte die Bucks und insbesondere Brook Lopez in der Drop Coverage vor einige Probleme. Womöglich ist der neue Ansatz rund um Giannis aber ein Mittel dagegen, wenn Giannis wie zuletzt häufig von vier Wings umgeben wird und das Team dadurch etwas schneller wird.

Die Tiefe spricht dennoch recht eindeutig für Indiana, gerade ohne Dame. Mit schnellem Spiel fühlen die Pacers sich wohler als die Bucks, die zudem anfällig für Transition-Punkte sind. Der beste Spieler der Serie wiederum ist Giannis …