Bittere Tränen weinte der Basketball-Weltmeister nach dem Play-off-Aus, das Schuldgefühl verschlang ihn ohne Erbarmen. Und fast ein Jahr nach dem schlimmsten Abend seiner junge Karriere steht der Berliner in der NBA erneut an einer Art Scheideweg.

Noch ein Sieg - und Franz Wagner steht in den Playoffs. Im Play-in-Turnier der NBA wird es wieder besonders auf den deutschen Star von Orlando Magic ankommen.

2024 scheiterte Orlando in Spiel sieben an Cleveland

Die direkte Quali hatte sich Orlando 2024 bereits in der Hauptrunde gesichert, aber in Wagners ersten NBA-Playoffs war das Team aus Florida in der ersten Runde an den Cleveland Cavaliers gescheitert - tragisch im entscheidenden siebten Spiel.

Wagner stand damals mit gerade einmal sechs Punkten völlig neben sich und hatte danach das Gefühl, seine Mannschaft "im Stich gelassen" zu haben.