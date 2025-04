In der Pressemitteilung der Suns heißt es: "Unser Ziel ist es, auf dem höchsten Level zu spielen. Das haben wir dieses Jahr verpasst. Unsere Fans verdienen etwas Besseres. Wir brauchen Veränderungen."

Budenholzer ist nach Monty Williams und Frank Vogel der dritte Trainer, in der dritten Offseason in Folge, der den Chefstuhl räumen muss.

Die dritte Saison in Folge entlassen die Suns ihren Head Coach nach der Spielzeit. Nach einem guten Saisonstart verpasste man am Ende die Playoffs mit einer historisch schlechten Leistung.

Phoenix Suns: Budenholzer konnte seine Top-Stars nicht erreichen

"ESPN" berichtet, dass Budenholzer keine Verbindung zu seiner Kabine gefunden habe und sich nie mit den Star-Spielern zurechtfinden konnte. Vor der Saison hatte er einen Fünfjahresvertrag für insgesamt 50 Millionen US-Dollar unterschrieben.

Zu Beginn der Saison war das Team aus Arizona mit acht Siegen und einer Niederlage gestartet. Zuvor gab es nur zwei Teams in der NBA-Geschichte, die mit demselben Record die Playoffs verpassten. Dazu kommt, dass die Suns in dieser Saison die meisten Gehaltsausgaben in der NBA haben.

In der Saison 2020/2021 hatte Budenholzer mit den Milwaukee Bucks den NBA-Titel gewonnen. Ein Nachfolger bei den Suns ist noch nicht bekannt.