NBA - Sacramento Kings: Domantas Sabonis erreicht beeindruckenden Meilenstein

Gegen die Toronto Raptors erzielte Kings-Star Domantas Sabonis ein perfektes Triple-Double - und schob sich damit in einen elitären Kreis vor.

Mit 17 Punkten, 13 Assists und 11 Rebounds zog Sacramento Kings-Power Forward Domantas Sabonis beim 122:107-Erfolg gegen die Toronto Raptors alle Blicke auf sich. Der Litauer traf sechs von sechs Würfen aus dem Feld, dazu alle fünf seiner Freiwürfe.

"Er war ein harter Brocken", gestand Darko Rajakovic, der serbische Cheftrainer des kanadischen Teams.

Es war bereits das 60. Triple Double seiner Karriere, womit er in einen auserwählten Kreis vorgerückt ist. Durch Nummer 60 schob sich Sabonis an NBA-Legende Larry Bird vorbei auf Platz 10 der Spieler mit den meisten Triple-Doubles in der Geschichte der Liga.

Nach acht Spielen stehen die Kings bei einer Bilanz von 5-3.