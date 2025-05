Die Cleveland Cavaliers stehen mit dem Rücken zur Wand. Auch das zweite Heimspiel gegen die Indiana Pacers geht an die Gäste. Derweil legen die Golden State Warriors im Westen in der Serie vor, verlieren aber Steph Curry.

Den Cleveland Cavaliers droht in den NBA Playoffs ein böses Erwachen. Die Cavaliers, bestes Team der Eastern Conference in der Regular Season, verloren im Viertelfinale gegen die Indiana Pacers das zweite Spiel mit 119:120 und liegen in der Best-of-seven-Serie der Conference Semifinals mit 0:2 in Rückstand. Schon das erste Heimspiel hatte Cleveland verloren (112:121), die kommenden beiden Duelle finden in Indianapolis statt.

Für die Entscheidung im zweiten Spiel sorgte Indianas Tyrese Haliburton mit einem Dreier 1,1 Sekunden vor dem Ende. Insgesamt kam der Point Guard, der schon im ersten Duell zu den Besten gehört hatte, auf 19 Punkte. Myles Turner und Aaron Nesmith steuerten jeweils 23 Zähler für die Pacers bei. Bei den Cavs überragte Donovan Mitchell mit 48 Punkten.

In der ersten Runde hatte das Team um Mitchell den Sweep gegen Miami Heat geschafft und dabei einen Rekord aufgestellt. Die Best-of-seven-Serie gegen Miami ging mit insgesamt 122 Punkten Vorsprung an die Cavs, die bisherige Bestmarke hatte Denver 2009 gegen New Orleans aufgestellt (+121). Die Cavaliers verspielten einen zweistelligen Vorsprung im vierten Viertel.