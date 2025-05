NBA-Playoffs: Golden State Warriors um Steph Curry entscheiden Spiel 7 für sich

Nach zwei vergebenen Matchbällen nutzen die Golden State Warriors in den NBA-Playoffs ihre letzte Chance. Die Cavaliers kassieren derweil eine Pleite.

Die Golden State Warriors um Basketball-Superstar Stephen Curry haben in den NBA-Playoffs die zweite Runde erreicht. Nach zuvor zwei vergebenen Matchbällen in der Best-of-seven-Serie gegen die Houston Rockets gewannen die Warriors das entscheidende siebte Spiel in der Nacht auf Montag (MESZ) in Texas mit 103:89. Superstar Curry kam auf 22 Punkte, 14 davon erzielte er im letzten Viertel.

In der nächsten Runde treffen die Warriors, die Buddy Hield mit 33 Zählern und überragender Dreierquote als bester Werfer anführte, ab Dienstag (Ortszeit) auf die Minnesota Timberwolves. Das Team um Starspieler Anthony Edwards hatte in der ersten Runde seine Serie gegen die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James und den slowenische Topspieler Luka Doncic mit 4:1 gewonnen.

Die Warriors hatten in der Serie gegen die Rockets, für die Amen Thompson (24) am meisten Punkte erzielte, zunächst eine 3:1-Führung noch aus der Hand gegeben. "Wir haben das nicht an uns rangelassen und einfach verstanden, dass wir 48 Minuten Zeit hatten, um uns reinzuhängen. Jeder hat seinen Beitrag geleistet", sagte Curry aber nach dem entscheidenden Sieg: "Also Auftrag erfüllt - Schritt eins."