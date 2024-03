Noch beeindruckender: Orlando hat erst zum zweiten Mal in den vergangenen zwölf Jahren mindestens die Hälfte seiner Spiele gewonnen. 41 Siege oder mehr gelangen nur 2018/19. Damals war in der ersten Playoff-Runde Endstation (ebenso wie ein Jahr später - die einzigen Playoff-Teilnahmen seit 2011/12).

Eigentlich war Orlandos Sieg Mittwochnacht gegen Charlotte nichts Außergewöhnliches. Schließlich zählen die Hornets zu den miesesten Teams der Liga. Weit mehr als der 41. Erfolg der Magic in 2023/24 zählte aber das sichere Erreichen der Postseason - bisher zumindest in Form einer sicheren Play-In-Platzierung, die ihnen nicht mehr zu nehmen ist.

Team first, Defense first, Kampfgeist first: Orlandos Identität ist die eines Typen im Blaumann, der akribisch die Drecksarbeit erledigt. Das ist selten bei einer solch jungen Truppe, die weiterhin die drittbeste Abwehr der NBA stellt.

Die Art und Weise, wie der "Player's Coach" mit akribischer Kleinstarbeit und seiner nachdrücklich-gelassenen Art Ergebnisse erzielt hat, ist verblüffend. Die Rundum-Sanierung der Klub-Kultur geht vor allem auf seine Kappe - auch wenn er davon natürlich nichts wissen will und lieber seine Spieler in den Fokus rückt.

Acht eigene Erstrundenpicks stehen im aktuellen Kader - mehr als bei irgendeinem anderen Klub in der NBA. Alle Protagonisten sind langfristig unter Vertrag, die meisten erst am Anfang ihrer Karrieren. Die Magic sind zurück!

Orlando Magic: Auf dem Weg zurück an die NBA-Spitze

Der Vorsprung auf die Play-In-Plätze beträgt drei Siege. Die meisten richtig schweren Brocken im Spielplan sind abgeackert, zwei Mal Milwaukee, LA Clippers, New Orleans, Golden State und Sacramento stehen noch aus, ebenso aber die Hornets, Grizzlies, Trail Blazers und Rockets.

Wäre heute Schluss, würden nach einer Erstrundenserie gegen New York die Boston Celtics warten. Das ist alles Zukunftsmusik. Egal, was in den verbleibenden Wochen und dann in der Postseason noch passieren wird: diese Saison ist schon jetzt ein einschlagender Erfolg.

Und nur der erste Schritt auf Orlandos Weg zurück an die NBA-Spitze.

Sacramento Kings at Orlando Magic - Samstag 23:55 Uhr auf P7MAXX, Joyn und im ran-Stream