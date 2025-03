NBA: Schock für die Dallas Mavericks - Kyrie Irving möglicherweise schwerer verletzt

Doppelt bitterer Tag für die Dallas Mavericks . In der Nacht auf Dienstag kassierte die Franchise in der NBA nicht nur eine 98:122-Pleite gegen die Sacramento Kings, sondern musste auch eine womöglich schlimme Verletzung hinnehmen. Und das ausgerechnet von einem der Superstars im Team.

Minutenlang blieb der Sportler in der Folge auf dem Parkett liegen und musste behandelt werden. Noch bevor er – unter anderem von Superstar-Kollege Anthony Davis gestützt – die Halle Richtung Kabine verließ, trat der Guard aber sogar noch einmal an.

In der Folge ging es in die Kabine, zurück kam Irving wenig überraschend nicht mehr. "Das ist so unglücklich, ich hoffe er ist okay", zeigte sich Head Coach Jason Kidd nach dem Spiel besorgt: "Aber dass er die Freiwürfe noch gemacht hat, zeigt, was für ein harter Kerl er ist."