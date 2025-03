LeBron James erreicht einen weiteren historischen Meilenstein. Mit seinem 1.000. Sieg in der Regular Season reiht er sich in einen elitären Kreis ein.

LeBron James schreibt die Geschichtsbücher der NBA mit seiner eindrucksvollen Karriere neu, nun hat der 40-Jährige eine weitere besondere Schallmauer durchbrochen.

Der 108:102-Erfolg seiner Los Angeles Lakers im Stadtduell gegen die Clippers am Sonntagabend (Ortszeit) war der 1.000. Karrieresieg für James in der Regular Season. Das haben zuvor nur drei andere Spieler geschafft.

Kareem Abdul-Jabbar führt die Liste mit 1.074 Siegen in der regulären Saison an - eine Marke, die "King James" in der kommenden Spielzeit erreichen könnte, sofern er sich für eine Fortsetzung seiner Karriere entscheidet.

Schon in der laufenden Saison könnte der viermalige MVP allerdings auf Platz zwei springen. Dort liegt aktuell Robert Parish mit 1.014 Siegen. Tim Duncan (1.001), aktueller Dritter der Liste, wäre bereits mit dem nächsten Sieg eingeholt.

Für die Lakers stehen in der aktuellen Saison noch 23 Partien in der Regular Season auf dem Programm. Weiter geht es am Dienstagabend (Ortszeit) mit einem Heimspiel gegen die New Orleans Pelicans.