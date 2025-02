NBA: Siegesserie gerissen! Hartenstein kassiert Pleite mit OKC

Ende einer Siegesserie! Die Oklahoma City Thunder um den Deutschen Isaiah Hartenstein kassieren in der NBA eine überraschende Pleite.

Oklahoma City Thunder hat in der NBA eine seltene Niederlage kassiert. Das Team des erneut starken Deutschen Isaiah Hartenstein unterlag bei den Minnesota Timberwolves mit 101:116, es war die erste Niederlage nach zuletzt sieben Siegen in Serie und überhaupt erst die zehnte der Saison. 44 Siege hat OKC bereits eingefahren und steht damit an der Spitze der Western Conference.

Vor dem All-Star-Wochenende in San Francisco weist nur ein anderes Team der NBA eine derart starke Bilanz auf: Die Cleveland Cavaliers, Erster der Eastern Conference.

Sonntag, 16. Februar, 1:55 Uhr: All Star Saturday Night live auf ProSieben MAXX, All Star Saturday Night live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Hartenstein gelang ein Double-Double, als Center kam er auf 10 Punkte und 12 Rebounds. Bester Werfer für Oklahoma war einmal mehr Shai Gilgeous-Alexander mit 24 Punkten - für den Point Guard endete damit allerdings eine Serie von 22 Spielen, in denen er immer mindestens 25 Punkte erzielt hatte.