Dennis Schröder kann trotz einer starken Leistung die nächste Niederlage seines Teams in der NBA nicht verhindern.

Welt- und Europameister Dennis Schröder hat mit einer starken Leistung die nächste Niederlage seiner Sacramento Kings nicht verhindern können. Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft unterlag mit den Kaliforniern in der NBA 106:120 gegen die Boston Celtics.

Schröder überzeugte dabei mit 18 Punkten, sieben Assists sowie drei Rebounds, nur DeMar DeRozan traf mit 25 Zählern in seinem Team noch besser.