Basketball

NBA: Starker Dennis Schröder kann Pleite der Sacramento Kings nicht verhindern

  • Aktualisiert: 02.01.2026
  • 06:59 Uhr
  • SID
Dennis Schröder konnte die nächste Pleite seines Teams nicht verhindern

Dennis Schröder kann trotz einer starken Leistung die nächste Niederlage seines Teams in der NBA nicht verhindern.

Welt- und Europameister Dennis Schröder hat mit einer starken Leistung die nächste Niederlage seiner Sacramento Kings nicht verhindern können. Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft unterlag mit den Kaliforniern in der NBA 106:120 gegen die Boston Celtics.

Schröder überzeugte dabei mit 18 Punkten, sieben Assists sowie drei Rebounds, nur DeMar DeRozan traf mit 25 Zählern in seinem Team noch besser.

Doch das reichte nicht, um die dritte Niederlage nacheinander und die 26. der Saison zu verhindern. Die Kings bleiben mit nur acht Siegen Vorletzter der Western Conference.

Dabei konnte Sacramento gegen den Dritten im Osten lange von einer Überraschung träumen, doch im letzten Viertel zog Boston vor allem dank seines Superstars Jaylen Brown (29 Punkte) davon.

