Die Wagner-Brüder feiern in der NBA mit den Orlando Magic einen Sieg in letzter Sekunde, für die anderen Deutschen gibt es dagegen keinen Grund zur Freude.

Orlando Magic @ Detroit Pistons 112:109

Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben mit ihrem Klub Orlando Magic in der NBA einen Sieg in buchstäblich letzter Sekunde gefeiert.

Ihr Mitspieler Paolo Banchero verwandelte bei Liga-Schlusslicht Detroit Pistons acht Zehntel vor der Schlusssirene einen Mitteldistanzwurf zur Führung, der 21 Jahre alte Allstar wurde dabei gefoult und erhöhte anschließend von der Linie zum 112:109-Endstand.

Die Wagner-Brüder steuerten jeweils 14 Punkte zu Orlandos drittem Sieg in Folge bei, der gesundheitlich angeschlagene Banchero kam als bester Werfer der in dieser Hinsicht ausgeglichenen Magic auf 15 Zähler. Orlando mischt im Rennen um einen direkten Playoff-Platz in der Eastern Conference weiter voll mit.