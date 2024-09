NBA 2K25 im Test: Das vielleicht beste Sportspiel?

Anzeige

NBA 2K hat unter Basketball-Fans einen hohen Stellenwert. Das neue NBA 2K25 bietet einen neuen Karriere-Modus, einen abwechslungsreichen Manager-Modus und lässt den Spieler zudem in unterschiedliche Epochen des Basketballs eintauchen. ran hat das Spiel getestet.

Von Oliver Jensen

Nur wenige Sportspiele bieten so einen großen Umfang wie das jährlich erscheinende NBA 2K. Alleine schon die frei zugängliche Stadt unterscheidet die Basketball-Simulation von vielen anderen Sport-Games. Mit NBA 2K25 erschien nun der insgesamt 26. Teil dieser Spielserie.

Im Mittelpunkt des Spiels steht "Meine KARRIERE". Dabei lässt sich ein eigener Spieler erstellen, mit dem eine NBA-Laufbahn zu meistern ist. Sogar das eigene Gesicht lässt sich einscannen. Danach sind die Fähigkeitspunkte zu verteilen. Mit dem "NBA Builds" können wir uns dabei sogar von den Skills eines echten NBA-Stars inspirieren lassen. Danach können wir frei entscheiden, bei welchem NBA-Team wir starten wollen.

Gleich zu Beginn der Karriere stehen drei unterschiedliche Optionen zur Auswahl: Wir können direkt in der NBA anfangen, die frei zugängliche Stadt erkunden oder mit dem Storymodus "Heart of a Dynasty" loslegen. Dabei lässt sich nachspielen. wie "MP" (so der Name) vom High-School-Basketball in die NBA gelangt und dabei zwischendurch sogar für die USA an der Weltmeisterschaft teilnimmt.

Legen wir in der NBA los, stehen zunächst Gespräche mit dem Teamboss und dem Trainer an, ehe das erste Saisonspiel zu bestreiten ist. Die Gespräche sind zwar in Englisch, werden aber Deutsch untertitelt. Insgesamt vermittelt das Spiel einen guten Eindruck davon, wie sich das Leben als NBA-Spieler anfühlen könnte.