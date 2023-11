Deutschlands Basketball-Weltmeister waren am Freitagabend mit unterschiedlichem Erfolg in der NBA im Einsatz.

Nach zuletzt zwei Pleiten sind auch die Philadelphia 76ers zurück in der Erfolgsspur. Gegen die Atlanta Hawks gelang ein 126:116-Sieg (Sixers at Nets, So., ab 21 Uhr live auf ProSieben MAXX). Die Detroit Pistons unterlagen derweil den Cleveland Cavaliers mit 100:108, die New York Knicks siegten klar bei den Washington Wizards mit 120:99 (Knicks at Hornets, Sa., ab 23:45 Uhr live auf ProSieben MAXX).

Auch die hoch eingeschätzten Milwaukee Bucks hatten Grund zur Freude, sie schlugen die Charlotte Hornets mit 130:99.