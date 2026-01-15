Wagner-Festspiele an der Spree: Orlando siegt in Berlin

Am Ende wurden es doch noch Franz-Wagner-Festspiele, die knapp 14.000 Fans in Berlin feierten ihren Lokalhelden mit "MVP, MVP"-Rufen. Bei ihrem heiß erwarteten Heimspiel-Highlight haben Franz und Moritz Wagner trotz einiger Anlaufprobleme mit Orlando Magic den erhofften Sieg eingefahren. Angeführt von den Weltmeistern gewann das Team aus Florida das erste reguläre NBA-Spiel auf deutschem Boden gegen die Memphis Grizzlies am Donnerstag mit 118:111 (58:67).

Franz Wagner kam bei seinem Comeback in der ausverkauften Berliner Uber Arena auf 18 Punkte, sein Bruder Moritz legte im zweiten Spiel nach seinem Kreuzbandriss sieben Zähler auf und Tristan da Silva, der dritte Deutsche im Magic-Trikot, erzielte acht Punkte. Bester Werfer Orlandos war beim zweiten Sieg in Serie nach wochenlangem Auf und Ab jedoch Starspieler Paolo Banchero (26).

Schon vor der Partie hatte sich alles vor allem um das "Homecoming" der Wagner-Brüder gedreht. Die berühmten Söhne Berlins, die selbst über 200 Tickets für Freunde und Familie gekauft hatten, brachten seit der Landung am Montag einen wahren Interview-Marathon hinter sich. Dazu standen zahlreiche Charity-Events, ein Besuch am Brandenburger Tor und Fan-Interaktionen an.

Die wichtigste Nachricht kam dann aber am Donnerstagnachmittag: Franz Wagner hat die Anfang Dezember erlittene Knöchelverstauchung überstanden und konnte ausgerechnet in seiner Geburtsstadt seine Rückkehr feiern. "Was geht, Berlin! Die letzten paar Tage hier waren unvergesslich. Wir können immer noch nicht glauben, dass wir hier sind. Lasst es richtig krachen heute", rief der 24-Jährige den Zuschauern vor dem Tip-off entgegen.

Nach einem bunten Vorprogramm mit viel Tamtam, in dem unter anderem auch die deutschen Basketball-Ikonen Detlef Schrempf und Dirk Nowitzki dem Publikum einheizten, stand Franz Wagner bei seinem Comeback direkt in der Starting Five. Vor den Augen der 2014er-Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels sowie von Jürgen Klopp drängte er auf seine ersten Punkte, agierte zunächst jedoch unglücklich. Nach knapp fünf Minuten im ersten Viertel machte der Jungstar zunächst für da Silva Platz.

Als kurz darauf Moritz Wagner unter großem Jubel ins Spiel kam, war Orlando bereits beträchtlich in Rückstand geraten. Die Grizzlies, die von der Dreierlinie exzellent trafen, zogen mit einem 15:2-Lauf davon. Alle drei Deutschen beendeten das Auftaktviertel mit null Punkten, insgesamt tat sich Orlando zu Beginn offensiv unheimlich schwer. Erst zum Start des zweiten Viertels erlöste Franz Wagner die Fans mit seinen ersten Zählern per Floater, Moritz legte sofort mit einem Dreier nach.

Dennoch suchten die Wagners auch im Rest der ersten Halbzeit nach ihrem Rhythmus, da Silva ließ die Halle mit einem Alley-Oop-Dunk aufhorchen. Orlando ging mit neun Punkten Rückstand in die Kabine. Nach der Hip-Hop-Halbzeitshow des Berliner Rappers Luciano setzte Franz Wagner mit einem verwandelten Dreier den Ton für die Aufholjagd, Orlando kam in der Folge immer näher heran - und zog Mitte des dritten Viertels dank eines 13:0-Laufes und auch dank wichtiger Punkte von Moritz Wagner vorbei.

Im Schlussviertel begeisterte Franz Wagner die Massen mit einem weiten Dreier, wenig später grölten die 13.738 Zuschauer glücksselig den Gassenhauer "Country Roads", der schon bei den Football-Spielen der NFL in Deutschland zum Hit geworden war. Zum Ende schloss Memphis noch einmal auf und sorgte für eine hochspannende Endphase, in der Franz Wagner gleich mehrfach glänzte.