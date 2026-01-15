NBA: Sacramento Kings gewinnen zweites Spiel ohne gesperrten Dennis Schröder gegen New York Knicks

Ohne den gesperrten Dnnis Schröder haben die Sacramento Kings den zweiten Sieg in Folge eingefahren.

Auch im zweiten Spiel ohne den gesperrten Dennis Schröder haben die Sacramento Kings in der NBA gewonnen.

Das Team siegte gegen die favorisierten New York Knicks um den deutschen Profi Ariel Hukporti, die in der Eastern Conference auf Rang zwei stehen, mit 112:101. Für die Kings, Vorletzter im Westen, war es der zweite Erfolg nacheinander.

Erfolgreichster Werfer bei Sacramento war DeMar DeRozan mit 27 Punkten, auch Zach LaVine (25) und Precious Achiuwa (20) drehten auf. Hukporti kam für die Knicks auf lediglich rund zweieinhalb Minuten Spielzeit, dabei erzielte der 23-Jährige zwei Punkte.