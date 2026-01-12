Moritz Wagner feiert in der NBA nach über einem Jahr Verletzungspause ein emotionales Comeback. Die Rückkehr erfolgt gerade rechtzeitig zu seinem Heimspiel in Berlin. Weltmeister Moritz Wagner hat nach mehr als einjähriger Leidenszeit sein Comeback für die Orlando Magic in der Basketball-Profiliga NBA gegeben - und vor dem emotionalen Deutschland-Trip einen knappen Sieg miterlebt. Die Franchise aus Florida gewann ihr Heimspiel gegen die New Orleans Pelicans 128:118 und fuhr damit den 22. Erfolg im 40. Saisonspiel ein. "Ich will nicht lügen - etwas kitschig war das schon", sagte Wagner, der unter großen Ovationen ins Spiel gekommen war: "Ich versuche, die Emotionen so gut wie möglich auszublenden. Natürlich bedeutet mir das sehr viel. Ich bin jetzt erleichtert, dass es vorbei ist. Und jetzt können wir einfach so tun, als wäre nichts gewesen." Wagner, der sich im Dezember 2024 einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und unter anderem im vergangenen Sommer die EM verpasst hatte, kam vier Tage vor dem "Berlin Game 2026" von der Bank insgesamt zehn Minuten zum Einsatz. Dabei verbuchte er acht Punkte sowie zwei Rebounds und zwei Assists.

Rückkehr von Franz Wagner weiter offen Nach dem Spiel brach er mit dem Team Richtung deutsche Hauptstadt auf, wo er am Donnerstag mit Orlando auf die Memphis Grizzlies trifft. Mit auf die Reise ging auch sein seit Anfang Dezember wegen einer Knöchelverletzung pausierender Bruder Franz. Beide sind in Berlin geboren. "Ich komme so schnell wie möglich zurück. Hoffentlich schon in Berlin", sagte Franz Wagner: "Egal, ob ich spiele oder nicht, es wird für Mo und mich ein ganz besonderer Moment sein. Wir sind als kleine Kinder in diese Halle gegangen und haben den Profis zugeschaut."

Franz Wagner fieberte beim Comeback seines Bruders an der Seitenlinie mit. Europameister Tristan da Silva stand nach seinen Rückenproblemen hingegen wieder auf dem Feld und kam in 19 Minuten auf 16 Punkte.

