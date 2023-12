Washington Wizards und Washington Capitals könnten umsiedeln

Der Plan, der voraussichtlich auf einer Pressekonferenz mit dem Gouverneur von Virginia, Glenn Youngkin, am Mittwochmorgen in Alexandria vorgestellt wird, sieht vor, dass die beiden Teams in eine riesige neue Arena im Stadtteil Potomac Yard in Alexandria umsiedeln.

Bürgermeisterin von Washington kämpft um die Capitals und Wizards

Die Wizards und die Capitals spielen seit 1997 in der Capital One Arena in der Innenstadt von Washington, D.C. Am Dienstag, als sich die Nachricht von Leonsis' Plan zu verbreiten begann, kündigte die Bürgermeisterin von Washington, D.C., Muriel Bowser, einen neuen Gesetzentwurf an, der Monumental Sports eine Finanzierung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar für "eine vollständige Renovierung und Modernisierung" der Capital One Arena anbietet.

"Dieser Vorschlag stellt unser bestes und endgültiges Angebot dar und ist der nächste Schritt in der Partnerschaft mit Monumental Sports, um der Nachbarschaft neues Leben und Lebendigkeit einzuhauchen und die Washington Wizards und die Washington Capitals dort zu halten, wo sie hingehören - in Washington, DC", sagte Bowser.

Der Kampf um die beiden Sport-Teams ist also offenbar noch nicht abgeschlossen.