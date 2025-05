Die Dallas Mavericks haben trotz einer geringen Chance von nur 1,8 Prozent die NBA Draft Lottery gewonnen. Es war ein Ereignis, das jeder hat kommen sehen – irgendwie.

von Jan Horstkötter

Im US-Sport gibt es häufig den scherzhaften Running-Gag des Drehbuchs. Die Liga-Verantwortlichen überlegen sich ein Drehbuch für die kommende Saison und so soll es dann genau ablaufen.

Denn so viele gute und passende Stories können doch nicht einfach zufällig passieren. Natürlich völliger Quatsch.

Im Falle der NBA Draft Lottery 2025 ist dies aber mal wieder aktuell wie nie. Ausgerechnet die Dallas Mavericks bekommen den ersten Draft-Pick - bei einer Chance von nur 1,8 Prozent. Es war nach allem, was mit der Franchise in den letzten Monaten passiert ist, fast schon erwartbar, wenn am Ende auch natürlich Zufall.

Doch das stört Verschwörungstheoretiker wenig. Ihre Meinung: Die Mavs haben vor Monaten einen Deal mit der NBA gemacht. Für den Luka-Doncic-Trade zu den Los Angeles Lakers gibt es von der Liga noch zusätzlich das Recht, im kommenden Draft an Position eins und damit vermutlich Top-Talent Cooper Flagg auszuwählen.

Es ist durchaus kurios, dass ausgerechnet die Franchise, die monatelang groß im Fokus stand und die von den Fans für den schlechtesten Trade der NBA-Geschichte verflucht wurde, nun an eins auswählen darf.