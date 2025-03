Viertelfinale bei March Madness! Deutscher Christian Anderson brilliert

Bei March Madness zeigt der Deutsche Christian Anderson eine exzellente Vorstellung und erreicht mit seinem Team das Viertelfinale.

Basketball-Talent Christian Anderson hat seine Texas Tech Red Raiders bei der March Madness ins Viertelfinale geführt. Der deutsche U18-Europameister gewann mit seinem Team ein dramatisches Achtelfinale gegen die Arkansas Razorbacks dank einer imposanten Aufholjagd mit 85:83 nach Verlängerung und kämpft bei der US-College-Meisterschaft in der Nacht zu Sonntag nun um den Einzug ins Final Four in San Antonio (5. bis 7. April).

Die Red Raiders lagen in der zweiten Halbzeit schon mit 16 Punkten zurück, ehe sie zum Schlussspurt ansetzten. Am Ende war es Darrion Williams, der Texas mit einem Dreier 9,7 Sekunden vor Schluss in die Overtime rettete. In der Verlängerung entschied der 21 Jahre alte US-Amerikaner dann auch mit dem letzten Korb das Spiel.

Großen Anteil am zweithöchsten Comeback-Sieg der Achtelfinal-Geschichte hatte auch der erst 18-jährige Anderson. Der Deutsche, der in der Runde zuvor lediglich fünf Punkte aufgelegt hatte, kam in der Nacht auf Freitag als Topscorer seines Teams auf 22 Zähler, vier Rebounds und drei Assists. Anderson verwandelte in der Schlussphase drei Drei-Punkt-Würfe in Serie. Williams erzielte 20 Punkte. Nächster Gegner von Texas sind die Florida Gators.

"Unser Coach sagte uns, dass wir einen Weg finden würden, das Spiel zu gewinnen, egal wie weit wir zurückliegen. Wir mussten diesen Weg finden, am Ende haben wir das geschafft", sagte Anderson.