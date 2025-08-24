Anzeige
Basketball

NBA: Michael Jordan und Kobe Bryant sorgen mit Sammelkarte für Rekordsumme

  • Aktualisiert: 24.08.2025
  • 23:01 Uhr
  • SID

Michael Jordan und Kobe Bryant sind womöglich die beiden größten NBA-Legenden überhaupt. Eine Sammelkarte mit den Unterschriften der beiden Stars brachte nun eine Rekordsumme ein

Eine Sammelkarte mit Unterschriften der NBA-Legenden Michael Jordan und Kobe Bryant ist in den USA für eine Rekordsumme versteigert worden.

12,932 Millionen Dollar zahlt ein noch unbekannter Bieter für das Stück, den bisherigen Höchstpreis (12,6 Millionen) hatte eine Baseball-Sammelkarte des ehemaligen New-York-Yankees-Stars Mickey Mantle gebracht.

Die wertvolle Karte mit den Signaturen der Basketballidole Jordan und Bryant, der Anfang 2020 bei einem Hubschrauberabsturz starb, ist das zweitteuerste Sport-Erinnerungsstück der Geschichte. Im Vorjahr war ein Yankees-Jersey der Baseball-Legende Babe Ruth bei einer Online-Auktion für 24,1 Millionen Dollar verkauft worden.

Die Grenze von zehn Millionen Dollar hatte ein Sportartikel bei einer Auktion 2022 erstmalig überschritten, in dem Jahr gleich zweimal. Neben der Mantle-Karte brachte auch ein Jordan-Trikot (10,1 Millionen) eine derart hohe Summe ein.

Anzeige
Anzeige
Weitere News und Videos

Shaq im Box-Ring: NBA-Legende nimmt Promi-Fight an

  • Video
  • 01:46 Min
  • Ab 0
Los Angeles Lakers Introduce Luka Doncic, Maxi Kleber & Markieff Morris
News

Kleber verrät kurioses Detail zum Lakers-Trade

  • 24.08.2025
  • 17:11 Uhr
NBA, Basketball Herren, USA Orlando Magic at Memphis Grizzlies Mar 28, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Orlando Magic forward Franz Wagner (22) shoots a 3-pointer during the first half against the Me...
News

NBA in Berlin: So kommt man an Tickets für das Deutschland-Game

  • 24.08.2025
  • 16:26 Uhr
Shawn Kemp
News

Schuldig! NBA-Star der 90er-Jahre nach Schießerei verurteilt

  • 23.08.2025
  • 11:45 Uhr
Jaylen Brown ist einer der Topstars der NBA
News

Vater von NBA-Star Brown wegen Mordes angeklagt

  • 22.08.2025
  • 07:24 Uhr
2218835841
News

NBA sorgt für Ärger: Fans kritisieren Zeitplan-Neuerungen

  • 20.08.2025
  • 12:09 Uhr
John Wall hört endgültig auf
News

John Wall beendet NBA-Karriere: "Verlasse den Court"

  • 19.08.2025
  • 18:00 Uhr
Verkauf der Boston Celtics abgeschlossen
News

Celtics endgültig verkauft – Geldregen für die bisherigen Besitzer

  • 19.08.2025
  • 17:55 Uhr
Die Celtics um Jaylen Brown werden verkaufr
News

NBA: Milliarden-Verkauf der Boston Celtics genehmigt

  • 14.08.2025
  • 07:46 Uhr
Russell Westbrook: bald Teamkollege von Dennis Schröder?
News

Medien: Westbrook vor Wechsel zu Schröder-Klub

  • 13.08.2025
  • 17:10 Uhr