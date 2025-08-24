Basketball
NBA: Michael Jordan und Kobe Bryant sorgen mit Sammelkarte für Rekordsumme
- Aktualisiert: 24.08.2025
- 23:01 Uhr
- SID
Michael Jordan und Kobe Bryant sind womöglich die beiden größten NBA-Legenden überhaupt. Eine Sammelkarte mit den Unterschriften der beiden Stars brachte nun eine Rekordsumme ein
Eine Sammelkarte mit Unterschriften der NBA-Legenden Michael Jordan und Kobe Bryant ist in den USA für eine Rekordsumme versteigert worden.
12,932 Millionen Dollar zahlt ein noch unbekannter Bieter für das Stück, den bisherigen Höchstpreis (12,6 Millionen) hatte eine Baseball-Sammelkarte des ehemaligen New-York-Yankees-Stars Mickey Mantle gebracht.
Die wertvolle Karte mit den Signaturen der Basketballidole Jordan und Bryant, der Anfang 2020 bei einem Hubschrauberabsturz starb, ist das zweitteuerste Sport-Erinnerungsstück der Geschichte. Im Vorjahr war ein Yankees-Jersey der Baseball-Legende Babe Ruth bei einer Online-Auktion für 24,1 Millionen Dollar verkauft worden.
Die Grenze von zehn Millionen Dollar hatte ein Sportartikel bei einer Auktion 2022 erstmalig überschritten, in dem Jahr gleich zweimal. Neben der Mantle-Karte brachte auch ein Jordan-Trikot (10,1 Millionen) eine derart hohe Summe ein.