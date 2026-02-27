Weltmeister Deutschland hat in der Qualifikation zur Basketball-Weltmeisterschaft die erste Niederlage gegen Kroatien hinnehmen müssen.

Dem weiterhin ungeschlagenen Gastgeber Kroatien unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Àlex Mumbrú am Freitagabend in Zagreb 88:93 (50:46) und bleibt damit Tabellenzweiter der Vierergruppe E. Zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ihre Spiele gegen Israel und auf Zypern klar gewonnen.

Schon am Sonntag kommt es im Bonn zum Rückspiel. Dann hat die deutsche Mannschaft die Chance, mit einem Sieg in entsprechender Höhe den Direktvergleich zu gewinnen und Platz eins zu erobern.