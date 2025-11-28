- Anzeige -
- Anzeige -
Basketball

WM-Quali: Deutsche Basketballer ohne Europameister nach Zypern

  • Aktualisiert: 29.11.2025
  • 00:56 Uhr
  • SID

In der WM-Qualifikation verzichten die deutschen Basketballer gegen Zypern auf ihre Europameister.

Die deutschen Basketballer werden nach ihrem Auftaktsieg in der WM-Qualifikation ohne Europameister zum zweiten Auftritt auf Zypern reisen. Wie Bundestrainer Àlex Mumbrú am Freitagabend nach dem 89:69 (50:31)-Sieg gegen Israel in Neu-Ulm sagte, werden die EM-Helden Oscar da Silva, Justus Hollatz (beide Bayern München) und Isaac Bonga (Partizan Belgrad) aus Gründen der Belastungssteuerung die vorzeitige Heimreise antreten.

Das Trio ist bereits am Donnerstag wieder in der EuroLeague gefragt, wenn Belgrad und München direkt aufeinandertreffen. Am Montag (18.00 Uhr/MagentaSport) geht es zuvor im zweiten Spiel der Quali für die Weltmeisterschaft 2027 in Katar gegen Außenseiter Zypern. Weltmeister David Krämer, der mit Real Madrid ebenfalls am Donnerstag in der EuroLeague spielt, wird dagegen in Limassol dabei sein.

Da Silva glänzte gegen Israel mit 19 Punkten als bester deutscher Werfer, auch Bonga (sechs Punkte und zehn Rebounds) und Hollatz (sieben Punkte, sechs Assists) waren wichtig. Da Mumbrú trotzdem mit einem Zwölf-Mann-Kader nach Zypern reisen will, dürfte er aus dem Quartett Collin Welp, Nelson Weidemann, Till Pape und Kay Bruhnke, das dem erweiterten 16er-Aufgebot angehört hatte, die nötigen Nachrücker berufen.

- Anzeige -
- Anzeige -
Basketball: News und Videos
Oscar da Silva beim Dunk
News

75 Tage nach Riga: Europameister mit Traumstart in WM-Quali

  • 28.11.2025
  • 21:29 Uhr
Mateo Seric (MLP Academics Heidelberg, 21) mit Ball, GER, FC Bayern Basketball vs. MLP Academics Heidelberg, Basketball, easycredit Basketball Bundesliga, 6. Spieltag, Saison 2025 2026, 03.11.2025,...
News

Ausgewählte Topspiele jede Woche im Joyn-Livestream

  • 28.11.2025
  • 16:05 Uhr
Sport Bilder des Tages October 30, 2023, Los Angeles, California, USA: Los Angeles Lakers LeBron James 23 is defended by Orlando Magic s Franz Wagner 22 during an NBA, Basketball Herren, USA basket...
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 28.11.2025
  • 16:01 Uhr
DBB-Frauen glücklich nach Sieg
News

Basketball-WM 2026 in Berlin: So kommt ihr noch an Tickets

  • 28.11.2025
  • 15:57 Uhr
Utah Jazz v Sacramento Kings
News

Desaströser Kings-Start: Schröder vor nächstem Umzug?

  • 28.11.2025
  • 14:58 Uhr
imago images 1066526985
News

Basketball-Bundestrainer Mumbru redet offen über seine Krankheit

  • 27.11.2025
  • 23:08 Uhr
Gordon Herbert ist wieder fit
News

Basketball: Bayern-Trainer Herbert meldet sich zurück

  • 27.11.2025
  • 18:15 Uhr
Oklahoma City Thunder v Utah Jazz
News

NBA: OKC setzt Siegesserie eindrucksvoll fort

  • 27.11.2025
  • 06:47 Uhr
Unzufrieden: Oscar da Silva
News

Bayern taumeln in der EuroLeague: "Totalausfall"

  • 26.11.2025
  • 11:47 Uhr
Fehlt den Deutschen: Andreas Obst
News

WM-Quali: Basketballer müssen auf Obst verzichten

  • 26.11.2025
  • 11:39 Uhr
Basketball: Galerien
imago images 1066460843

12 Dinge, die ihr über unsere EM-Helden noch nicht wusstet

  • Galerie
  • 16.09.2025
  • 19:15 Uhr
6 Cedi Osman with 2 Sehmus Hazer, 23 Alperen Sengun and 24 Ercan Osmaniof Turkiye in action during the FIBA EuroBasket 2025, Semi Finals match between Greece and Turkiye at Xiaomi Arena on Septembe...

Sengün, Osmani & Co.: Das sind die DBB-Gegner im EM-Finale

  • Galerie
  • 15.09.2025
  • 00:35 Uhr
1242562920

Mehr als Jokic und Doncic! Die Stars der Basketball-EM

  • Galerie
  • 26.08.2025
  • 17:08 Uhr
imago images 1054540221

Westbrook und Co.: Die zehn spannendsten Free Agents

  • Galerie
  • 12.08.2025
  • 15:21 Uhr
Schröder und Detroit verlieren

Wandervogel Schröder: Kings als 12. NBA-Station

  • Galerie
  • 01.07.2025
  • 17:47 Uhr
NBA, Basketball Herren, USA Finals Game 6: Indiana Pacers vs Oklahoma City Thunder in Indianapolis INDIANAPOLIS, INDIANA - JUNE 19: Timothy John McConnell (9) of Indiana Pacers in action against Ti...

OKC vs. Pacers: NBA Finals zum 20. Mal in Spiel 7

  • Galerie
  • 20.06.2025
  • 15:16 Uhr
2198819600

Lakers pulverisieren Rekord! Die teuersten Franchise-Verkäufe

  • Galerie
  • 19.06.2025
  • 23:29 Uhr
NBA Awards 2024-25

NBA Awards 2024/25: Alle Auszeichnungen der Regular Season

  • Galerie
  • 22.05.2025
  • 08:52 Uhr
April 4, 2023, Wilmington, Delaware, United States of America: Delaware Blue Coats guard MAC MCCLUNG (9) celebrates during game one of the NBA, Basketball Herren, USA G League Finals between the De...

NBA All Stars: Kultfigur kehrt für Dunk Contest zurück!

  • Galerie
  • 12.02.2025
  • 14:50 Uhr
Indiana Pacers v San Antonio Spurs

NBA All-Star Game: Wemby als Reservist dabei - und Franz?

  • Galerie
  • 25.01.2025
  • 12:50 Uhr