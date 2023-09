Basketball-WM: USA ohne Medaille

Isaac Bonga (Offensiv-Allrounder)



Bei der EM 2022 fehlte der frühere NBA-Profi verletzt, jetzt verstärkt er das Team. "Er kann vier Positionen in der Offense spielen und gegen fünf verteidigen", so der Bundestrainer: "In der Defense bringt er uns etwas Besonderes." Als Franz Wagner verletzt ausfiel, ersetzte Bonga ihn vorzüglich in der Starting Five. © 2023 Imago