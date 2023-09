Herbert vor WM-Viertelfinale: "Starten wieder von null"

Anzeige

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert will sich vor dem WM-Viertelfinale nicht auf den bisher errungenen Lorbeeren ausruhen. "Wir wissen, was wir bis jetzt geleistet haben. Okinawa bedeutet nichts mehr. Wir starten wieder von null", sagte der Kanadier vor dem Spiel gegen Underdog Lettland in der Runde der letzten Acht am Mittwoch (10.45 Uhr/kostenfrei auf MagentaSport) in Manila.

In der Gruppenphase und Zwischenrunde auf der japanischen Trauminsel hatten die Deutschen alle fünf Turnierspiele gewonnen, unter anderem gegen die Mitfavoriten Australien und Slowenien. "Die Vor- und Zwischenrunde ist jetzt abgehakt für uns. Du kannst bis hierhin so gut gespielt haben, wie du willst: Wenn du jetzt einen schlechten Tag in der K.o.-Phase erwischst und raus bist, kannst du dir da auch nichts von kaufen", sagte auch Nationalspieler Daniel Theis.

Sollte der EM-Dritte gegen die Letten ins Halbfinale einziehen, könnte dies für die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr reichen. Voraussetzung dafür sind Erfolge der USA und Kanada in ihren Viertelfinals gegen Italien und Slowenien. "Es ist natürlich im Hinterkopf, dass man mit dem nächsten Sieg die direkte Olympia-Qualifikation schon klar machen könnte. Das ist der natürlich der süße Beigeschmack, wenn man das Spiel gewinnt und ins Halbfinale einzieht", sagte Theis.

Ob der angeschlagene Franz Wagner gegen Lettland sein Comeback geben konnte, vermochte Herbert nicht zu verraten. "Er hat am Montag etwas mit Co-Trainer Bret Brielmeier gearbeitet", so der Coach am Dienstag: "Wir müssen sehen, ob er heute trainieren kann. Wir schauen immer von Tag zu Tag, weil er sehen müssen, wie der Fuß reagiert." Wagner hatte sich beim WM-Auftakt am 25. August gegen Japan am Knöchel verletzt und seitdem alle vier weiteren Spiele verpasst.